11:12 20 октября 2017 0

В Югре участники конфликта схватились за ружье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте в садовом товариществе «Речник» произошла стрельба. Информацию о перестрелке «URA.RU» подтвердили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По данным регионального управления полиции, конфликт произошел в дачном кооперативе на одном из участков. По данным агентства, после потасовки несколько мужчин ушли, а затем вернулись с ружьем и начали стрелять по другим участникам конфликта. Двое человек пострадали. «На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Задержан один из предполагаемых участников конфликта. По данному факту проводится проверка», — прокомментировала врио начальника пресс-службы УМВД по ХМАО Ирина Валюк.