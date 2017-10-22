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22 октября 2017
14:24  22 октября 2017 0

«Моя бабуля такое носила». Ренату Литвинову затроллили из-за странного пальто. ФОТО

Творческий вечер Ренаты Литвиновой. Екатеринбург, литвинова рената
Литвинова часто радует публику экстравагантными нарядамиФото: Анна Майорова © URA.RU

Российская актриса, сценарист и режиссер Рената Литвинова, которая известна своей любовью к ретро-стилю в одежде, озадачила поклонников обновкой. Вниманию подписчиков она представила плюшевое пальто, больше напоминающее на шубу.

«Из новой коллекции — пальто, из которого не хочется „выходить“», — подписала Литвинова свое фото в Instagram.

Подписчики живо отреагировали на пост звездного режиссера, однако обновку не оценили: «О, мода…что ты творишь…», «У меня бабуля такой носила тулупчик)», «А по мне, польтишко из семидесятых!!!».

«Шуба как шуба из шести и шелка за 173 000 рублей, — замечают обитатели соцсети. — Этой коллекции уже года 3, как минимум».

ФОТО: Instagram Ренаты Литвиновой

Феликс Сорокин
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