Литвинова часто радует публику экстравагантными нарядами
Российская актриса, сценарист и режиссер Рената Литвинова, которая известна своей любовью к ретро-стилю в одежде, озадачила поклонников обновкой. Вниманию подписчиков она представила плюшевое пальто, больше напоминающее на шубу.
«Из новой коллекции — пальто, из которого не хочется „выходить“», — подписала Литвинова свое фото в Instagram.
Подписчики живо отреагировали на пост звездного режиссера, однако обновку не оценили: «О, мода…что ты творишь…», «У меня бабуля такой носила тулупчик)», «А по мне, польтишко из семидесятых!!!».
«Шуба как шуба из шести и шелка за 173 000 рублей, — замечают обитатели соцсети. — Этой коллекции уже года 3, как минимум».