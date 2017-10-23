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19 октября 2017
11:21  23 октября 2017 0

В Перми вода заливает университет. Под угрозой — уникальная коллекция растений. ФОТО

Вода заливает подвальные помещения старейшего корпуса ПГНИУФото: группа ВК "Ботанический сад ПГУ"

На территории Пермского государственного национально-исследовательского университета произошел потоп. Под водой оказалась половина территории ботанического сада. Подтоплен один из корпусов вуза.

Потоп произошел в понедельник, 23 октября. Его причиной стал прорыв водопровода, который проходит прямо под ботаническим садом, где хранятся уникальные коллекции растений. «Затоплены коллекции растений открытого грунта и часть дендрария. Так как сейчас холодная погода, это очень опасно. Пока ущерб оценить сложно — в полной мере это можно будет сделать только весной», — рассказал «URA.RU» директор ботанического сада ПГНИУ Сергей Шумихин. По его словам, вода вышла за пределы сада и подтопила второй корпус университета, где размещены историко-политологический, механико-математический и философско-социологический факультеты.

«Мы неоднократно просили перенести водопровод, но компания „Новогор“, которая его обслуживает, ограничилась лишь проведением ремонта на том участке, который проходит под садом», — добавил собеседник.

В пресс-службе «Новогора» корреспонденту «URA.RU» сообщили, что специалисты уже выехали на место для устранения коммунальной аварии. Без воды остались два корпуса университета.

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Университет уже не раз просил убрать водовод со своей территории, чтобы не пострадали уникальные растения Фото: группа ВК «Ботанический сад ПГУ»

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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