Медсестру оштрафовали за то, что она спасла пациента

18:36 26 октября 2017 0

Омский минздрав выписал штраф медсестре, нарушившей инструкцию Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Омский минздрав выписал штраф медсестре, которая нарушила инструкцию по транспортировке пациента, чем спасла ему жизнь. Внутреннее кровотечение требовало срочной госпитализации, но служебная машина была сломана, передает Nation News.

Как стало известно, женщина прибыла на вызов в село Кутырлы Колосовского района и заподозрила у пациента внутреннее кровотечение. По инструкции, требовалось вызвать скорую помощь с подстанции, которая находится в 25 километрах от села. Однако служебный автомобиль был сломан, и медсестра приняла решение везти мужчину в больницу на частной машине. Пациент остался жив, но медсестру признали виновной в нарушении инструкции по транспортировке больного и выписали ей штраф.

«URA.RU» напоминает, что ранее жительница Омска пожаловалась на безобразное состояние медицины в селах: сотрудники скорой помощи потребовали оплатить заправку автомобиля для доставки ее отца в больницу.