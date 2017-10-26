{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Задача №2 - решить вопрос с Аксаной Пановой
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 68,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 октября 2017
18:36  26 октября 2017 0

Медсестру оштрафовали за то, что она спасла пациента

Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , минздрав РФ, министерство здравоохранения РФ
Омский минздрав выписал штраф медсестре, нарушившей инструкциюФото: Антон Белицкий © URA.RU

Омский минздрав выписал штраф медсестре, которая нарушила инструкцию по транспортировке пациента, чем спасла ему жизнь. Внутреннее кровотечение требовало срочной госпитализации, но служебная машина была сломана, передает Nation News.

Как стало известно, женщина прибыла на вызов в село Кутырлы Колосовского района и заподозрила у пациента внутреннее кровотечение. По инструкции, требовалось вызвать скорую помощь с подстанции, которая находится в 25 километрах от села. Однако служебный автомобиль был сломан, и медсестра приняла решение везти мужчину в больницу на частной машине. Пациент остался жив, но медсестру признали виновной в нарушении инструкции по транспортировке больного и выписали ей штраф.

«URA.RU» напоминает, что ранее жительница Омска пожаловалась на безобразное состояние медицины в селах: сотрудники скорой помощи потребовали оплатить заправку автомобиля для доставки ее отца в больницу.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров