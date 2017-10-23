В Омске сотрудники скорой помощи потребовали у женщины оплатить заправку автомобиля для доставки ее отца в больницу. Об этом жительница Омска Елена Перфильева рассказала в паблике «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте».
Перфильева поясняет, что сама она живет в Омске, а родители — в деревне Кутырлы Колосовского района области. Она рассказала, что отцу стало плохо, понадобилась срочная госпитализация, но в скорой помощи сказали, что единственная машина находится в неисправном состоянии и стоит без бензина. «И если вам так нужно — заплатите за бензин, если нет денег — ваши проблемы!!!» — возмущенно цитирует в посте слова оператора «скорой» Перфильева.
Жительница Омска пожаловалась на безобразное состояние медицины в селах: «Там нет ни шприцов, ни лекарств, ни врачей.» В итоге ее родителям все же пришлось заплатить 500 рублей, чтобы отца доставили в больницу, пишет «Медиазона».
Издание FlashSiberia направило запрос по данному инциденту в региональное правительство, где ответили, что по данному факту Министерство здравоохранения Омской области проводит проверку, назначено служебное расследование.