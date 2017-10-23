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23 октября 2017
Главные новости Москвы
19:57  23 октября 2017 1

«Нет денег — ваши проблемы!» Медики «скорой» потребовали от умирающего клиента оплатить бензин

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Врачи отказались бесплатно госпитализировать пациентаФото: depositphotos.com © URA.RU

В Омске сотрудники скорой помощи потребовали у женщины оплатить заправку автомобиля для доставки ее отца в больницу. Об этом жительница Омска Елена Перфильева рассказала в паблике «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте».

Перфильева поясняет, что сама она живет в Омске, а родители — в деревне Кутырлы Колосовского района области. Она рассказала, что отцу стало плохо, понадобилась срочная госпитализация, но в скорой помощи сказали, что единственная машина находится в неисправном состоянии и стоит без бензина. «И если вам так нужно — заплатите за бензин, если нет денег — ваши проблемы!!!» — возмущенно цитирует в посте слова оператора «скорой» Перфильева.

Жительница Омска пожаловалась на безобразное состояние медицины в селах: «Там нет ни шприцов, ни лекарств, ни врачей.» В итоге ее родителям все же пришлось заплатить 500 рублей, чтобы отца доставили в больницу, пишет «Медиазона».

Издание FlashSiberia направило запрос по данному инциденту в региональное правительство, где ответили, что по данному факту Министерство здравоохранения Омской области проводит проверку, назначено служебное расследование.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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