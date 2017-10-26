Путин потребовал защитить россиян от угроз в Интернете

18:53 26 октября 2017 0

Риски растут, и кто-то должен отвечать за провалы в киберпространстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что нужно повысить личную ответственность чиновников за пропущенные кибератаки. Российский лидер подчеркнул, что рисков в современном мире становится всё больше.

«Считаю, что надо усилить персональную ответственность руководителей за обеспечение информационной безопасности», — приводит RT его слова. Заявление было сделано за заседании Совета безопасности.

24 октября вирус Bad Rabbit (аналогичен Wanna cry) заблокировал работу сайта информационного агентства «Интерфакс». Помимо этого, кибератакам подверглись российские банки из топ-20, напоминает «Национальная служба новостей».