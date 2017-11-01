Мать не имеет вестей о сыне с июня Фото: Мария Чекарова, «Глобус»

Жительница города Серова разыскивает своего сына, который уехал работать на вахту в Новый Уренгой и пропал. 44-летний Сергей Овчинников уехал в ЯНАО еще в июне. Последний раз Сергей разговаривал с матерью в конце иесяца, он попросил, чтобы она пока ему не звонила.

«Через некоторое время мне пришло sms, в котором он просил выслать денег: сначала две тысячи рублей, а потом пятьдесят восемь тысяч. Спрашивать его, зачем ему деньги, я не стала: раз сын просит помощи, значит, так надо», — приводит слова Марии Овчинниковой издание «Глобус».

С тех пор женщина не имела контактов с сыном. Она обратилась в полицию. В полиции сказали, что номера, с которых приходили sms с просьбой выслать деньги, странные, скорее всего, это аферисты. Но женщина не хочет в это верить.

У пропавшего в Серове осталась машина Hyundai Solaris, купленная в кредит. Никто за машину конечно же не платит, из банка стали звонить матери пропавшего, но у нее нет денег. Не получают алименты и дети Сергея, которые живут с его бывшей женой.

Мужчина уехал на вахту в ЯНАО и пропал

Фото: Константин Бобылев, «Глобус»