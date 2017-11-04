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В Рыбнадзоре ХМАО уволили руководителя из-за осетров 8. Югорский Хатико остался возле сбитого друга на трассе 17:57 04 ноября 2017 0 Югорские ВИПы устроили хоровод в День народного единства. ФОТОРЕПОРТАЖ Наталья Комарова приняла участие митинге вместе с горожанами, но на сцену не вышла Фото: Вадим Штейн Митинг в честь Дня народного единства в Ханты-Мансийске собрал около трех тысяч человек. Горожане сравнили столпотворение у входа на главную городскую площадь с очередью за новыми iPhone в Москве. В это же время в Сургуте праздничный упор был сделан на межнациональное содружество. К 11:00 жители Ханты-Мансийска стали собираться на городской площади напротив здания окружного правительства, где уже была установлена праздничная сцена. Все входы к торжественной площадке охраняли сотрудники полиции, которые тщательно проверяли горожан на наличие запрещенных предметов. На одном из проходов действия правоохранителей привели к огромной очереди, в которой находилось около сотни человек. Очередь на праздник сравнили с очередью за новыми iPhone Фото: Владимир Андреев © URA.RU К 12:00 из здания правительства к горожанам вышла губернатор ХМАО Наталья Комарова, а ведущий мероприятия Денис Ильяков официально объявил начало празднования. «Добрый день, уважаемые жители и гости нашего города! Поздравляем Вас с Днем народного единства — праздником, символизирующим наше историческое и духовное единения с предшествующими поколениями соотечественников, со всеми, кто отдавал и отдаёт свои силы и труд, опыт, знания и талант во имя могущества и процветания Российского государства, во имя благополучия и счастья его граждан, во имя настоящего и будущего нашей Родины, во имя многонациональной России!», — поздравил жителей Ханты-Мансийска ведущий. После официального начала праздника местные артисты исполнили гимн Российской Федерации. Несмотря на температуру воздуха, которая достигала -2 градусов, городская площадь была практически заполнена. По словам источника «URA.RU» в УМВД, по предварительным данным, площадь посетило около трех тысяч человек. Как пояснил корреспонденту один из празднующих, присутствие на государственных праздниках — долг для любого госслужащего, количество которых преобладает в Ханты-Мансийске. Горожане принесли на центральную площадь Ханты-Мансийска сотни флагов РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главным предметом митингующих на праздничном мероприятии стали флаги России, однако не обошлось и без партийной символики. Перпендикулярно сцене, наравне с флагами государства, виднелась стройная колонна с символикой «Единой России», а вокруг основной толпы одиноко кружил горожанин с флагом ЛДПР. Для поздравления югорчан со сцены слово предоставили председателю Совета по делам национально-культурных объединений и религиозных организаций города Тагиру Аюпову, председателю общественной организации «Культурно-просветительский центр „Гармония“ Галине Выдриной, председателю „Ассоциации интеллектуальных и творческих сил Югры “ Любови Латкиной и президенту молодежной организации обско-угорских народов» Виктору Банк. Глава региона Наталья Комарова, как и глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин, на праздничную сцену не поднимались. Вместо этого они устроили традиционный хоровод вместе с празднующими югорчанами. Компанию им составили заместители губернатора Югры Всеволод Кольцов и Алексей Шипилов, председатель окружной думы Борис Хохряков, а также государственный федеральный инспектор по ХМАО Дмитрий Кузьменко. 1/4 ФОТО: Вадим Штейн Спустя 30 минут после начала праздничного митинга горожане стали покидать главную городскую площадь, но для оставшихся на сцене продолжили выступать местные музыкальные коллективы. Как сообщил корреспонденту «URA. RU» один из патрулирующих полицейских, за время мероприятий ни одного негативного инцидента не произошло. День народного единства в Сургуте Глава Сургута Вадим Шувалов на митинге народного единства в Сургуте Фото: Александр Кулаковский © URA.RU День народного единства в Сургуте начался с классического митинга на площадке Сургутского государственного университета, где с поздравлениями выступил глава города Вадим Шувалов и заместитель председателя городской думы Артем Кириленко. Аналогично с Ханты-Мансийском входы на площадь были оснащены рамками-металлоискателями, а сотрудники полиции проверяли содержимое сумок и пакетов граждан. Торжественный митинг продлился порядка 25 минут. За это время митингующие успели продемонстрировать большое количество флагов Россиийской федерации, Молодой Гвардии, Единой России и ЛДПР. Коммунистической символики замечено не было. Официальных данных об участниках мероприятия в Сургуте на момент публикации материала нет, но, по словам очевидцев, митинг посетило около тысячи человек. Экспозиция на дне народного единства в Сургуте Фото: Александр Кулаковский © URA.RU После основного мероприятия в городском культурном центре состоялся концерт с участием творческих коллективов МАУ «Городской культурный центр» и представителей национально-культурных автономий Сургута в рамках проекта «Сургут — наш общий дом». В главном холле организовали экспозиции национальной культуры. Представители разных национальностей в традиционной одежде угощали всех желающих национальными блюдами, а также рассказы вали особенности быта своего народа. Особый ажиотаж вызвали представители Таджикистана, угощавшие горожан пловом. «Очень вкусный плов, я такого никогда не пробовал, сейчас доем и пойду к Молдаванам, они вкусное вино наливают. Замечательный праздник», — рассказал один из жителей Сургута Игорь Вольнов. «Такие мероприятия действительно объединяют людей, без лести хочется сказать спасибо организаторам», — призналась горожанка Ирина Самойлова. 1/8 Фото: Александр Кулаковский © URA.RU По словам председателя чечено-ингушской организации Бислана Махмудова, подобные мероприятия должны показать истинное положение дел в регионе, где представители разных народов живут в гармонии. «Хочется сказать спасибо администрации за помощь в проведении подобных мероприятий. Наши общественные организации пользуются уважением и помогают влиять на современную молодежь. Администрация города оказывает нам большую поддержку, что способствует улучшению межнациональных отношений во всем регионе», — заявил «URA.RU» Махмудов. Игорь Волосин © Служба новостей «URA.Ru» {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}