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07 ноября 2017
10:00  07 ноября 2017 0

В России резко подорожал бензин

Клипарт. Санкт-Петербург, бак, бензин, топливо, азс
Оптовые цены на топливо существенно возросли всего за пять днейФото: Александр Елизаров © URA.RU

В европейской части России в период с 30 октября по 3 ноября зафиксирован существенный рост оптовых цен на бензин. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По данным агентства, 95-й бензин класса 5 вырос в цене на 155 рублей, его стоимость достигла 47 760 рублей за тонну. Стоимость тонны 92-го бензина класса 5 увеличилась на 158 рублей, дойдя до отметки в 44 565 рублей. Цена тонны дизельного топлива летнего класса 5 выросла на 181 рубль и достигла 43 753 рублей за тонну.

Ранее «URA.Ru» сообщало о росте цен на дизельное топливо, превышающем уровень инфляции. По оценкам экспертов, оптовая цена дизтоплива к концу текущего года может дойти до 33 рублей за литр.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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