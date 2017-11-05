Автомобилистов предупредили о росте цен на топливо в 2018 году

Повышение стоимости топлива ударит по кошелькам россиян
Дизельное топливо в октябре подорожало выше уровня инфляции. По мнению экспертов, к концу года оптовая цена за литр составит 33 рубля, пишет автомобильный портал «За рулём Кубань».
Сегодня на российском рынке средняя цена литра дизтоплива марки «Евро-4» составляет 31,5 рубля, а «Евро-5» — 34,5 рубля. По мнению аналитиков, в следующем году рост стоимости топлива только продолжится.
Неблагоприятный прогноз экспертов основан на подорожании топливных акцизов. Кроме того, в октябре встали на ремонт сразу два мощных нефтеперерабатывающих завода, что также повлияло на стоимость дизельного топлива.
Как ранее сообщало «URA.RU», бизнесмен с Ямала смог заработать на нелегальной продаже бензина миллиард рублей.