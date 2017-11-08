Трамп призвал КНДР «не испытывать» терпение мирового сообщества

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в южнокорейском парламенте призвал руководство КНДР серьезнее отнестись к требованиям Белого дома и других мировых держав об отказе от ядерной программы.
«Сегодня я говорю не только от лица США и Южной Кореи, но и от лица всех цивилизованных стран, когда говорю: не недооценивайте нас, не испытывайте нас», — цитирует Трампа «Федеральное агентство новостей».
Трамп подчеркнул, что США готовы любой ценой отстаивать мировую безопасность, процветание и священную свободу. В ходе своего выступления он вновь попросил ведущие мировые державы оставить Пхеньян в полной изоляции, уточняет Nation News.
Ранее президент США предложил внести Северную Корею в список стран-пособников террористов. В ближайшее время законопроект будет направлен в Конгресс. В Вашингтоне надеются, что Кремль поддержит инициативу.