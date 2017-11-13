08:53 13 ноября 2017 0

Медведев выступил на саммите АСЕАН в Маниле Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на деловом и инвестиционном саммите АСЕАН в Маниле выступил с экономическим прогнозом. Он заявил о возможном росте ВВП страны более чем на 2% по итогам 2017 года.

«В этом году у нас происходит неплохой восстановительный рост. Рассчитываем, что рост ВВП по итогам года превысит 2%», — цитирует Медведева Life.ru.

Премьер отметил, что России удалось несколько оздоровить экономику, избавив её от чрезмерной зависимости от сырьевого экспорта. Медведев также подчеркнул, что наша страна, наряду с другими, пытается найти пути адаптации к новой экономической реальности, передает издание.

В конце 2016 года Дмитрий Медведев заявил о том, что неэффективные предписания различных контрольно-надзорных органов привели к убыткам ВВП российских бизнесменов на 5%. По его словам, некоторые контролирующие органы выдают предписания пачками.