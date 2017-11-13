{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 68,98
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 ноября 2017
12 ноября 2017
Главные новости Москвы
08:53  13 ноября 2017 0

Медведев заявил о «неплохом» росте ВВП России

Праймериз Единой России. Москва, медведев дмитрий
Медведев выступил на саммите АСЕАН в МанилеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на деловом и инвестиционном саммите АСЕАН в Маниле выступил с экономическим прогнозом. Он заявил о возможном росте ВВП страны более чем на 2% по итогам 2017 года.

«В этом году у нас происходит неплохой восстановительный рост. Рассчитываем, что рост ВВП по итогам года превысит 2%», — цитирует Медведева Life.ru.

Премьер отметил, что России удалось несколько оздоровить экономику, избавив её от чрезмерной зависимости от сырьевого экспорта. Медведев также подчеркнул, что наша страна, наряду с другими, пытается найти пути адаптации к новой экономической реальности, передает издание.

В конце 2016 года Дмитрий Медведев заявил о том, что неэффективные предписания различных контрольно-надзорных органов привели к убыткам ВВП российских бизнесменов на 5%. По его словам, некоторые контролирующие органы выдают предписания пачками.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров