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Главные новости Тюменской области
16:18  13 ноября 2017 0

«Торчащие провода, дыры в полу». Тюменец оправдывался перед иностранцами за отсек получения багажа в Рощино. ФОТО

Аэропорт Рощино перед приездом министра транспорта Соколова. Тюмень
В Рощино ответили на претензии тюменцаФото: Николай Бастриков © URA.RU

Мужчине, который прибыл в выходные в Тюмень вместе с зарубежной делегацией, пришлось лгать иностранцам из-за задержек в местном аэропорту Рощино.

Запись Сергей Д. оставил в группе «Тюмень: бренды и легенды» в Facebook. «Бренд Тюмени, или Встречают по одежке», — озаглавил он свой пост. Горожанин рассказал, что прилетел в Рощино в шесть утра рейсом «Аэрофлота» «вместе с небольшой иностранной делегацией», и первое место, в котором оказались прибывшие — помещение получения багажа.

«Самолет почти въехал в это помещение, и тем не менее мы 40 минут ждали багаж, а у самолета копошились все службы, кроме разгрузки багажа, — написал Сергей Д. — Нам объявили, что задержка по технической причине, но люди догадались, что в это время у аэропорта просто не хватает людей и техники для столь сложной процедуры».

Фото: скриншот страницы в «Фейсбуке»

«Нерусскому бизнесмену мне пришлось соврать, что замерз замок багажной двери Аэрбаса, но больше всего было стыдно за отсек, в котором мы находились», — отметил тюменец.

По его словам, помещение было темным, «с визуально старыми лентами для багажа, торчащими проводами, разношерстной плиткой, дырами в полу, людей с автобуса сторонних рейсов вводили через узкую дверь без теплового контура выстужая полностью комнату, где ждут уже раздетые люди, потолок неровный, в некоторых местах на полу вместо полированного гранита просто бетон».

«Очень давно, говорю, построили, скоро отремонтируем, снова соврал я», — написал Сергей.

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Фото: Sergey D., группа «Тюмень: бренды и легенды» в «Фейсбук»

В коммерческом отделе международного аэропорта Рощино корреспонденту «URA.RU» сообщили, что «все было в штатном режиме».

«Сорок минут утром, когда пять рейсов на прилет и восемь на вылет, все делалось по возможности [быстро], и 40 минут это норма, — отметили там. — Загруженность большая, и один задний багажник все же оттаивали, он перемерз».

Про ремонт помещения для получения багажа тюменец сказал иностранцам правду — как пояснили в Рощино, эта часть здания пока не прошла реконструкцию, поэтому и оборудование здесь еще не меняли: ленты, действительно, старые. «Зона прилета будет новая, поэтому пока за большой ремонт здесь не берутся. Будет расширяться зона, для международных рейсов будет свой зал прилета», — сообщили в аэропорту, отметив, что сроки начала работ, очевидно, станут понятны после Нового года. «Придется подождать, пока это временно все в таком состоянии, — подтвердили в Рощино. — Понятно, что пассажирам некомфортно, но когда мы на стройке сидели, еще хуже было».

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«Мы не будем запихивать в Рощино пять миллионов пассажиров»

Тюменский аэропорт Рощино после реконструкции открылся в январе 2017 года. Общая стоимость работ по реконструкции на условиях софинансирования из бюджетов Тюменской области и Ямала составила 3,8 млрд рублей. Ленточку на открытии в обновленном аэропорту разрезали министр транспорта РФ Максим Соколов, полпред УрФО Игорь Холманских и три губернатора тюменской «матрешки». Тогда ВИП-гости высоко оценили Рощино с точки зрения комфорта и безопасности пассажиров.

Летом в зале ожидания аэропорта водой залило пол. Очевидцы говорили, что вода текла сквозь дыру в крыше нового терминала. В Рощино тогда сообщили, что лужа натекла от кондиционера заверили, что неисправность будет в ближайшее время устранена.

Марина Шарапова
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