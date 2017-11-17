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17 ноября 2017
16 ноября 2017
Главные новости Москвы
02:37  17 ноября 2017 0

ДНР и ЛНР заявили о готовности обмена пленными с Украиной

Украина. Обмен пленными
Лидеры республик уверены, что обмен «всех на всех» произойдет до Нового годаФото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Представители самопровозглашенных народных республик заявили, что уверены в том, обмен пленных по принципу «всех на всех» состоится до Нового года. В том, что Украина пойдет на такой шаг, в ДНР и ЛНР уверены.

Как сообщают «Известия», в Донецке и Луганске уверены, что таким образом будут освобождены не только те, кто оказался в плену в ходе военных действий, но и политзаключеннные и бывшие «беркутовцы».

Поиск решения будет вестись на следующей встрече в Минске, назначенной на 29 ноября, а также в предстоящие две недели по специальным каналам.

«В наши списки включены люди, в том числе политзаключенные, которые имеют отношение к конфликту в Донбассе, — сообщил изданию председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин. — Там есть сотрудники „Беркута“, которые до последнего выполняли приказы начальства и оставались верны присяге. Они единственные пытались не допустить госпереворота на Украине. В списках есть и пострадавшие в результате ужасных событий в Одессе 2 мая 2014 года, и ряд других политических заключенных».

В этом, между тем, состоит основная причина несогласия украинской стороны: в Киеве считают, что освобождены должны быть только те, кто попал в плен в хоте АТО в Донецкой и Луганской областях.

В то же время представители украинской стороны заверили, что приветствуют любые инициативы, которые помогут людям вернуться домой. По словам официального представителя СБУ Елены Гитлянской, Киев готов к обмену «всех на всех».

Как ранее писало «URA.RU» вопрос обмена пленными обсудил с главами ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин. Российский лидер поддержал предложение главы общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука по обмену пленными «всех на всех».

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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