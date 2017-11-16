Путин обсудил с лидерами ДНР и ЛНР обмен пленными с Украиной

04:25 16 ноября 2017 0

Владимир Путин впервые провел переговоры с руководством самопровозглашённых республик Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главами Донецкой и Луганской самопровозглашённых республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким идею лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука по обмену пленными в Донбассе.

«Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами», — приводит RT слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, который также добавил, что Захарченко и Плотницкий в разговоре с Путиным также поддержали инициативу.

Ранее, напомним, спецпредставитель Киева Виктор Медведчук обратился к Путину с просьбой лично поучаствовать в переговорах по обмену пленными между Украиной и непризнанными республиками Донбасса. По его словам, в рамках обмена пленными Киев готов освободить 306 человек и ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до конца текущего года.