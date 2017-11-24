15:15 24 ноября 2017 0

Долго унитазы не простояли Фото Дины Белкинской из сообщества «Типичный Курган» во «ВКонтакте»

В Кургане, на ул. Куйбышева, в районе магазина «Мебель», кто-то выставил три бывших в употреблении унитаза с надписями «Даром» и «Ну возьмите меня». Фото Дины Белкинской стало поводом для шуток посетителей паблика «Типичный Курган» во «ВКонтакте».

«Новый аттракцион для любителей зимнего экстрима», — сопроводила комментарием Дина свой пост. «Ну наконец-то наша доблестная администрация поставила биотуалеты по городу!» — обрадовался Роман Зыков. Горожане нередко жалуются на отсутствие туалетов на улицах Кургана.

«Уже, видимо, забрали даром. Только что мимо проезжала — пусто!» — отметила Диана Максимова.