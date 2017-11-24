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Главные новости Курганской области
15:15  24 ноября 2017 0

«Наконец-то появились биотуалеты». В Кургане посреди улицы выставили старые унитазы. ФОТО

Долго унитазы не простоялиФото Дины Белкинской из сообщества «Типичный Курган» во «ВКонтакте»

В Кургане, на ул. Куйбышева, в районе магазина «Мебель», кто-то выставил три бывших в употреблении унитаза с надписями «Даром» и «Ну возьмите меня». Фото Дины Белкинской стало поводом для шуток посетителей паблика «Типичный Курган» во «ВКонтакте».

«Новый аттракцион для любителей зимнего экстрима», — сопроводила комментарием Дина свой пост. «Ну наконец-то наша доблестная администрация поставила биотуалеты по городу!» — обрадовался Роман Зыков. Горожане нередко жалуются на отсутствие туалетов на улицах Кургана.

«Уже, видимо, забрали даром. Только что мимо проезжала — пусто!» — отметила Диана Максимова.

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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