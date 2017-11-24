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Главные новости Югры
17:39  24 ноября 2017 0

Молодые энергетики из регионов посетили современную котельную Сургута и узнали о работе «умного оборудования»

Котельную посетили представители пяти регионов страныФото: пресс-служба ООО «СГЭС»

Участникам V юбилейного Всероссийского форума рабочей молодежи провели экскурсию по самой современной котельной Югры. Объект показали молодым специалистам в сфере энергетики из пяти регионов страны. Об этом сообщают в пресс-службе компании энергоснабжения «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС»).

На экскурсии участники форума познакомились с технологическими процессами выработки и доставки тепла до потребителей. Они также получили представление о работе «умного оборудования», функционале цехов и подразделений предприятия, а также мерах безопасности на энергетических объектах.

Участники экскурсии получили представление о работе «умного оборудования»
Фото: пресс-служба ООО «СГЭС»

Котельная была введена в эксплуатацию в 2015 году для обеспечения теплоснабжением западной части Сургута, где ведется активное жилищное строительство. Установленная мощность котельной — 60 Гкал/час, подключенная нагрузка — 38,5 Гкал/час. Сегодня объект обеспечивает теплом восемь микрорайонов города. «На котельной установлено современное энергоэффективное оборудование. Одно из важнейших преимуществ новой котельной — это ее автоматизированность: на объекте работают несколько человек в разные смены. Подобные объекты в Сургуте не возводились последние 20 лет», — отмечает Евгений Куделко, начальник цеха по теплоснабжению ООО «СГЭС».

V юбилейный Всероссийский форум рабочей молодежи проходит в городе Сургуте с 23 по 26 ноября 2017 года. Целью форума является популяризация рабочих профессий и технических специальностей среди молодежи, а также формирование сообщества молодых профессионалов, направленного на обмен опытом, знаниями и повышение уровня профессионального развития.

Ксения Томашова
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