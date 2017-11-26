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26 ноября 2017
Главные новости Москвы
17:20  26 ноября 2017 0

Родченков обвинил российских футболистов в употреблении допинга. В списке — 34 фамилии

Футбол. Пермь, футбол, мячи
Информатор WADA разжигает новый допинговый скандал, теперь в футболеФото: Алексей Гущин © URA.RU

Информатор WADA Григорий Родченков заявил о том, что готов предоставить FIFA доказательства приема допинга российскими футболистами. По словам адвоката Родченкова Джима Уолдена, речь идет о том, что игроки сборной России были «частью государственной допинговой программы».

Очередное громкое заявление было сделано Родченковым накануне жеребьевки финального турнира чемпионата мира 2018 года, которая пройдет в Москве 1 декабря, сообщает «Газета.ру».

По данным Daily Mail, обвинения касаются 34 российских футболистов, в том числе участников чемпионата мира 2014 года. Доказательства якобы были вывезены Родченковым из России. При этом Уолден заявил, что FIFA не хочет общаться с Родченковым, так как не в силах лишить Россию права на чемпионат мира 2018 года, отмечает телеканал 360.

Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков — один из главных информаторов WADA в деле о «допинговом скандале» в российском спорте. Расследования агентства привели к тому, что сборную России по легкой атлетике отстранили от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

На родине Родченкову заочно уже предъявлено несколько обвинений, в том числе в злоупотреблении полномочиями. Следственный комитет РФ сообщил о том, что собрал достаточно доказательств того, что информатор WADA Родченков уничтожал допинг-пробы спортсменов.

«Есть основания предполагать, что он действовал в рамках организованной международной преступной группы, целью которой была дискредитация российских спортсменов и российской системы борьбы с допингом», — сообщает «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что власти США готовят атаку против России, целью которой станет срыв чемпионата мира по футболу 2018 года.

Наталья Володина
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