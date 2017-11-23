В Совфеде узнали о планах США по срыву грядущего чемпионата мира по футболу

14:59 23 ноября 2017 0

Проведение главного футбольного турнира в мире может оказаться под угрозой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти США готовят атаку против России, целью которой станет срыв чемпионата мира по футболу 2018 года. О наличии документальных подтверждений подготовки такой кампании заявил российский сенатор Андрей Климов.

«Поступили заслуживающие доверия документальные сведения о том, что американские правительственные чиновники прямо ориентируют своих европейских коллег максимально использовать спортивную тематику для дискредитации России в 2018 году», — цитирует Климова РИА «Новости».

Сенатор подчеркнул, что в случае наступления на Россию по данному направлению Москве придется принять ответные меры. По словам Климова, 28 ноября на заседание Совета Федерации будут приглашены российские дипломаты, представители Минспорта и Олимпийского комитета РФ. Участники планируют обсудить тему использования спорта как инструмента воздействия на внешнюю политику России.



Ранее стало известно, что на Украине собираются запретить показ матчей чемпионата мира на территории страны. Законопроект уже внесен на рассмотрение в Верховную раду, напоминает «Федеральное агентство новостей».