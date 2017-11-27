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Главные новости Югры
15:50  27 ноября 2017 0

В Югре чиновники устроили особые проверки для бизнеса

Клипарты. Сургут , администрация сургутского района
В Сургутском районе ужесточают выделение бюджетных денег бизнесуФото: Алексей Андронов © URA.RU

В Сургутском районе впервые начали проверять предпринимателей, получивших деньги из бюджетов округа и муниципалитета на развитие бизнеса. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе администрации района.

Чиновники проверяют компании, получившие финансовую поддержку в 2016 году. Первые визиты к бизнесменам уже состоялись. Предприниматель Рашит Валиев, например, показал членам специальной комиссии дорогостоящее оборудование, предназначенное для уничтожения любых документов — оно установлено в обычной «Газели». «В России организаций, подобных нашей, всего десять. Этот бизнес непростой, он требует мобильности, а окупается не сразу. Районная администрация поддержала нас, и мы смогли поставить дело на рельсы», — отметил Рашит Валиев.

Всего на поддержку предпринимателей в 2016 в году в рамках реализации окружной программы было потрачено 11 млн рублей, а в 2017-м — уже свыше 16 миллионов. После Нового года механизмов поддержки станет больше. «Окружная программа позволяет муниципалитетам дополнительно самим разрабатывать мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса и определять размер софинансирования. В следующем году действующие формы поддержки мы сохраним и добавим компенсации по закупке контрольно-кассовой техники и стоимости оборудования для обеспечения доступа маломобильных групп граждан», — рассказал заместитель председателя комитета экономического развития администрации Сургутского района Елена Мельникова.

В мэрии отмечают, что подобные проверки станут традиционными — они позволяют более эффективно использовать бюджетные деньги. «Решение о проведении таких проверок было принято с целью получения полного представления о том, как расходуются бюджетные средства. Можно формировать его на основе бумаг и отчетов, но, на наш взгляд, это не совсем правильно. Убедиться на все 100% в том, что деньги были использованы согласно своему назначению, можно только при личном посещении объектов предпринимательской деятельности», — подчеркнул вице-мэр Сургутского района Юлия Маркова.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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