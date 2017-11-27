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27 ноября 2017
18:42  27 ноября 2017 0

Гнойный назвал себя «молодым Путиным», чтобы запугать украинского оппонента

Концерт рэпера Гнойного в Доме Печати. Екатеринбург, рэпер гнойный, слава кпсс, машнов вячеслав
Рэпер посвятил выступление президенту РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рэпер Гнойный (настоящее имя — Слава Машнов) во время участия в баттле на площадке SlovoSPB сравнил себя с молодым Владимиром Путиным и посвятил своей схожести с российским президентом фрагмент выступления.

«Вспоминай припев, ты в моей стране. Молодой Владимир в рэп-игре», — зачитал Гнойный.

Оппонентом Гнойного на баттле был украинский исполнитель Майти Ди, сообщает Life.

Меньше чем за сутки видео набрало почти 800 тысяч просмотров. Запись баттла опубликована на youtube-канале SlovoSPB. Как ранее сообщало «URA.RU», 21 ноября Гнойный давал концерт в Екатеринбурге. Приветствуя публику, он заявил: «Рад оказаться в столице СПИДа наконец-то». За эти слова губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram пригрозил рэперу подзатыльником.

Александр Пономарев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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