18:42 27 ноября 2017 0

Рэпер посвятил выступление президенту России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рэпер Гнойный (настоящее имя — Слава Машнов) во время участия в баттле на площадке SlovoSPB сравнил себя с молодым Владимиром Путиным и посвятил своей схожести с российским президентом фрагмент выступления.

«Вспоминай припев, ты в моей стране. Молодой Владимир в рэп-игре», — зачитал Гнойный.

Оппонентом Гнойного на баттле был украинский исполнитель Майти Ди, сообщает Life.

Меньше чем за сутки видео набрало почти 800 тысяч просмотров. Запись баттла опубликована на youtube-канале SlovoSPB. Как ранее сообщало «URA.RU», 21 ноября Гнойный давал концерт в Екатеринбурге. Приветствуя публику, он заявил: «Рад оказаться в столице СПИДа наконец-то». За эти слова губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram пригрозил рэперу подзатыльником.