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11:46  28 ноября 2017 0

Ученые в Салехарде задумались, как продлить жизнь северянам

Клипарт, врач, рентген, болезнь, Онкология, медицина, флюорография
Особенности здоровья северян обсудят на первом международном арктическом медицинском форумеФото: depositphotos.com © URA.RU

Во вторник, 28 ноября, в Салехарде откроется первый Международный арктический медицинский форум. Его посвятят увеличению продолжительности жизни населения северных широт до 76 лет.

Форум проводит правительство Ямала. Открывать форум должен сам губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. Также ожидается участие руководителя федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаила Мурашко. Организаторы отмечают, что принять участие в обсуждениях захотели более 300 специалистов по онкологии, кардиологии, гинекологии и другим направлениям, а также ответственные за сферу здравоохранения из регионов России.

«На этой двухдневной секции будет самое большое количество участников и рассматриваемых вопросов. Работу построим так, чтобы не слушать доклады, а называть проблемы и искать пути их решения, делиться опытом, находить лучшие ответы на вопросы для внедрения их на практике», — заявил глава ямальского департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Участники форума должны обсудить мотивацию населения к ведению здорового образа жизни, влияние факторов окружающей среды на здоровье, развитие санитарной авиации и мобильных форм здравоохранения, школьной медицины и другие актуальные для арктических регионов темы.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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