{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,33
Динамика за 2 недели
Евро 69,20
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 ноября 2017
28 ноября 2017
27 ноября 2017
20:54  29 ноября 2017 0

Жители Ямала массово покидают Север. Их квартиры занимают выходцы из южных республик

Гастарбайтеры. УФМС. Мигранты. Челябинск., мигранты, гастарбайтеры
Северные города покидают создатели. А заселяются мигрантыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

За последние три года цены на недвижимость на Ямале упали в среднем на миллион рублей. Такие данные озвучили «URA.RU» региональные риелторы. Они связывают падение цен с массовой продажей жилья, которую инициировали ветераны-первопроходцы, переезжающие в другие регионы России. По информации специалистов по продаже недвижимости, до 70% продаваемых квартир на рынке связаны с переездом пенсионеров на юг. Тюмень, Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург — вот новые адреса бывших нефтяников и газовиков.

Стоимость вторичного жилья регулируется исключительно спросом и предложением. Начиная с 2014-го, кризисного года, специалисты рынка недвижимости отмечают падение цен на квартиры в Ноябрьске и Новом Уренгое. Причем снижение цены связывают не столько с повышением ставок на ипотечные займы, сколько с многократно увеличившимся предложением продаж.

Так, специалист новоуренгойского представительства федерального агентства недвижимости «Этажи» Анжелика Есенеева в разговоре с «URA.RU» отметила, что в портфеле продаж агентства не менее 60% клиентов составляют пенсионеры. Стоимость стандартной двухкомнатной квартиры в центре Нового Уренгоя упала за три года примерно с 4 млн до 3 млн рублей. По данным сайта «Авито», сейчас в Новом Уренгое стоит на продаже чуть больше 700 квартир.

Новый Уренгой, новый уренгой
Первопроходцы Ямала переезжают в теплые края
Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Ноябрьске запрос на том же онлайн-ресурсе выдает уже свыше 1400 квартир. Цены на жилье в Ноябрьске показали еще большее, чем у соседей, падение. Стоимость двушки в приемлемом состоянии в стандартном проекте изменилась с 2014 года с 3,5 миллионов до 2 миллионов рублей. Частный риелтор из Ноябрьска Евгений Траскевич также озвучил цифру: 60-70% продаж связаны с оттоком людей из региона. «Сейчас у меня порядка 100 квартир в сделках. И 70 из них это от людей отъезжающих», — подчеркнул он.

Такая ситуация прослеживается в городах, построенных в конце прошлого века для нефтегазодобытчиков Ямала. Отличия есть на рынке недвижимости столицы округа — Салехарда. Там рынок относительно стабилен, есть лишь сезонные отклонения. Имеет место также снижение цен, наблюдаемое в целом по региону.

Социолог, кандидат философских наук, Елена Башкирова отмечает:

в массовом оттоке северян с Ямала иной принципиальный тренд — меняется национальный состав региона.

«Все больше традиционных жителей нефтегазового севера разбавляют выходцы из южных республик. Это общефедеральная тенденция, наиболее заметная в больших городах федерации. С точки зрения экономики это даже неплохо. Мигранты из республик замещают молодежь, уехавшую с севера, создают новые рабочие места. Ту же освободившуюся недвижимость смогут не так дорого приобретать, такие вот мигранты, и не ютиться в балках своими большими семьями», — поделилась своим видением с «URA.RU» эксперт.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров