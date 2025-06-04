Политэлиты тюменской матрешки пролоббировали принятие важного закона для нефтяников

Совфед одобрил поправки в ФЗ «О недрах», продлевающие геологоразведку в Арктике
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Совфед одобрил поправки в закон о недрах, которые пролоббировали политэлиты Югры, Ямала и Тюмени
Совфед одобрил поправки в закон о недрах, которые пролоббировали политэлиты Югры, Ямала и Тюмени Фото:

Политэлиты ХМАО, ЯНАО и Тюмени пролоббировали принятие важного закона для нефтяников и промышленников. На заседании Совета Федерации югорский сенатор Наталья Комарова выступила с докладом об увеличении сроков геологоразведки в Арктической зоне региона — Белоярском и Березовском районе. Авторами инициативы стали председатель комитета Государственной думы по экологии Дмитрий Кобылкин (экс-глава ЯНАО), а также депутаты ГД Павел Завальный, Вадим Шувалов, Ольга Ануфриева (от ХМАО), и экс-парламентарий Евгений Марков (от «тюменской матрешки» — до назначения на пост замминистра природных ресурсов). Трансляция велась на сайте Совфеда.

«Федеральный закон направлен на включение территорий Березовского, Белоярского районов ХМАО — Югры в состав тех территорий, на которых срок геологического изучения недр составляет до семи лет — вместо до пяти лет по общему правилу. И одновременно вносятся изменения в 43 статью, где рассчитывается размер регулярного платежа и размер вычетов из этого регулярного платежа», — пояснила автор поправок Комарова.

Принятые Госдумой поправки в закон о недрах также затрагивают и другие северные и дальневосточные регионы, где поиск полезных ископаемых затруднен из-за отсутствия инфраструктуры. По мнению авторов законопроекта, за пять лет невозможно провести геологоразведку. До вступления в силу остался последний этап — подписание указа Путиным. Сенаторы одобрили поправки.

Это еще одна важная мера поддержки бизнеса в Арктике, которую вводит югорский губернатор Руслан Кухарук. Об этой законодательной инициативе он рассказывал первому главе региона Александру Филипенко, поздравляя его с юбилеем. «Хотим бизнес туда завести, чтобы возвращались разрабатывать небольшие месторождения — нефтяные, газовые», — пояснил Кухарук, добавив, что власти ХМАО планируют воскресить проект развития Приполярного Урала.

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Политэлиты ХМАО, ЯНАО и Тюмени пролоббировали принятие важного закона для нефтяников и промышленников. На заседании Совета Федерации югорский сенатор Наталья Комарова выступила с докладом об увеличении сроков геологоразведки в Арктической зоне региона — Белоярском и Березовском районе. Авторами инициативы стали председатель комитета Государственной думы по экологии Дмитрий Кобылкин (экс-глава ЯНАО), а также депутаты ГД Павел Завальный, Вадим Шувалов, Ольга Ануфриева (от ХМАО), и экс-парламентарий Евгений Марков (от «тюменской матрешки» — до назначения на пост замминистра природных ресурсов). Трансляция велась на сайте Совфеда. «Федеральный закон направлен на включение территорий Березовского, Белоярского районов ХМАО — Югры в состав тех территорий, на которых срок геологического изучения недр составляет до семи лет — вместо до пяти лет по общему правилу. И одновременно вносятся изменения в 43 статью, где рассчитывается размер регулярного платежа и размер вычетов из этого регулярного платежа», — пояснила автор поправок Комарова. Принятые Госдумой поправки в закон о недрах также затрагивают и другие северные и дальневосточные регионы, где поиск полезных ископаемых затруднен из-за отсутствия инфраструктуры. По мнению авторов законопроекта, за пять лет невозможно провести геологоразведку. До вступления в силу остался последний этап — подписание указа Путиным. Сенаторы одобрили поправки. Это еще одна важная мера поддержки бизнеса в Арктике, которую вводит югорский губернатор Руслан Кухарук. Об этой законодательной инициативе он рассказывал первому главе региона Александру Филипенко, поздравляя его с юбилеем. «Хотим бизнес туда завести, чтобы возвращались разрабатывать небольшие месторождения — нефтяные, газовые», — пояснил Кухарук, добавив, что власти ХМАО планируют воскресить проект развития Приполярного Урала.
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