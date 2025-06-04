Регионы тюменской «матрешки» вошли в важный федеральный топ

Тюменская область, ХМАО и ЯНАО попали в топ-5 федерального рейтинга по цифровой трансформации. Итоги федерального рейтинга подвели на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде, сообщает в telegram-канале инфоцентр тюменского правительства.
«Тюменская область вошла в топ-5 лидеров цифровой трансформации среди регионов России. В список лучших также попали Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Тюменской области в настоящий момент 100% школ и колледжей оснащены Wi-Fi сетями, широкополосный интернет есть у всех социально значимых объектов региона. Все системы прошли оценку защищенности, а насыщенность промышленности российским программным обеспечением достигла 98%.
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