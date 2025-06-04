Регионы тюменской «матрешки» вошли в важный федеральный топ

Тюменская область, ЯНАО и ХМАО вошли в топ-5 регионов по цифровой трансформации
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Цифровая трансформация в тюменском макрорегионе достигла самых высоких показателей в стране
Цифровая трансформация в тюменском макрорегионе достигла самых высоких показателей в стране Фото:

Тюменская область, ХМАО и ЯНАО попали в топ-5 федерального рейтинга по цифровой трансформации. Итоги федерального рейтинга подвели на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде, сообщает в telegram-канале инфоцентр тюменского правительства.

«Тюменская область вошла в топ-5 лидеров цифровой трансформации среди регионов России. В список лучших также попали Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Тюменской области в настоящий момент 100% школ и колледжей оснащены Wi-Fi сетями, широкополосный интернет есть у всех социально значимых объектов региона. Все системы прошли оценку защищенности, а насыщенность промышленности российским программным обеспечением достигла 98%.

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Тюменская область, ХМАО и ЯНАО попали в топ-5 федерального рейтинга по цифровой трансформации. Итоги федерального рейтинга подвели на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде, сообщает в telegram-канале инфоцентр тюменского правительства. «Тюменская область вошла в топ-5 лидеров цифровой трансформации среди регионов России. В список лучших также попали Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра», — говорится в сообщении. Отмечается, что в Тюменской области в настоящий момент 100% школ и колледжей оснащены Wi-Fi сетями, широкополосный интернет есть у всех социально значимых объектов региона. Все системы прошли оценку защищенности, а насыщенность промышленности российским программным обеспечением достигла 98%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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