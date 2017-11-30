Автор докладов о допинге в России, глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен, заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен коллективно наказать российских спортсменов.
В ответ на вопрос журналистов о допуске россиян к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Макларен сказал, что в данном случае нужна коллективная ответственность. «Санкции должны распространяться не только на конкретных спортсменов, которые были уличены в нарушениях правил на Играх в Сочи», — цитирует Макларена телеканал 360. При этом эксперт отметил, что данный вопрос является «очень сложным».
Ранее несколько российских спортсменов обратились к президенту РФ Владимиру Путину, попросив помощи в ситуации с отстранением от соревнований, пишет «Федеральное агентство новостей».
В начале декабря МОК должен окончательно решить, допускать ли россиян к зимней Олимпиаде.