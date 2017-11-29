Тренеров российской сборной будут увольнять за допинг спортсменов

07:52 29 ноября 2017 0

За употребление запрещенных препаратов ответят не только спортсмены Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты от партии ЛДПР предложили внести поправки в антидопинговое законодательство, согласно которым за использование запрещенных препаратов будут отстранять не только тренера, но и инструкторов и врачей, взаимодействующих со спортсменом.

Согласно проекту закона, ответственность за допинг будет нести весь персонал, обслуживающий спортсмена, пойманного на использовании запрещенных препаратов, пишут «Известия».

Поправки также включают систему аттестации для тренеров, в том числе работающих со сборными команд России. Всего предусмотрено три категории аттестации: вторая, первая и высшая. Критерии, по которым будет проводиться аттестация, утвердит Минспорт. Атестовывать, к слову, предлагается не только тренеров, но и других специалистов отрасли.

МОК пожизненно отстранил пятерых российских спортсменов, в том числе курганскую биатлонистку Яну Романову, от участия в Олимпиаде из-за подозрений в употреблении допинга, передавало Утро.ру. Все они лишены завоеванных наград. Романова в свою очередь категорически отказалась возвращать свою олимпийскую медаль, заявив, что ей проще выбросить награду на помойку, чем отдать ее, уточняла «Национальная служба новостей».