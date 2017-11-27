МОК дисквалифицировал спортсменов сборной России из-за допинга на Олимпиаде в Сочи

23:59 27 ноября 2017 0

Из-за допинга сборная России лишилась нескольких медалей сочинской Олимпиады Фото: pixabay.com © URA.RU

Комиссия Международного олимпийского комитета приняла решение аннулировать результаты выступлений на Олимпиаде в Сочи и дисквалифицировала пятерых российских спортсменов.

«Скелетонист Сергей Чудинов, бобслеисты — золотые медалисты Игр-2014 Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, серебряные медалисты биатлонисты Яна Романова и Ольга Вилухина пожизненно дисквалифицированы с Олимпийских игр, их результаты аннулированы», — приводит «Интерфакс» сообщение МОК.

Таким образом, сборная России вышла из тройки лидеров по количеству завоеванных медалей, опустившись на шестую строчку с результатом в восемь золотых, четыре серебряных и девять бронзовых медалей.