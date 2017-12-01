Генпрокуратура заявила о новых сомнительных сделках банка «Открытие»

18:28 01 декабря 2017 0

Данные ЦБ изучают прокуроры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

ЦБ обнаружил в банке «Открытие» подозрительные сделки, связанные с выводом активов. Теперь этими операциями занимается Генпрокуратура.

Также в финансовом учреждении оспаривается ряд сделок, которые проведены банком еще до введения временной администрации. На сегодняшний день объем отрицательных чистых активов банка составляет 300 млрд рублей. Этот показатель может быть изменен в сторону ухудшения, пишет meduza.io.

Банк России объявил о санации банка «Открытие» в августе 2017 года. Финансовую организацию начали оздоравливать по новой схеме, через Фонд консолидации банковского сектора. В результате ЦБ станет собственником не менее 75% «Открытия».