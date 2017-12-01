{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
01 декабря 2017
Главные новости 
18:28  01 декабря 2017 0

Генпрокуратура заявила о новых сомнительных сделках банка «Открытие»

Банк Открытие. Сургут, рубль, банковская карта, банк открытие, деньги, финансы
Данные ЦБ изучают прокурорыФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Проблемы банка "Открытие"
все новости сюжета

ЦБ обнаружил в банке «Открытие» подозрительные сделки, связанные с выводом активов. Теперь этими операциями занимается Генпрокуратура.

Также в финансовом учреждении оспаривается ряд сделок, которые проведены банком еще до введения временной администрации. На сегодняшний день объем отрицательных чистых активов банка составляет 300 млрд рублей. Этот показатель может быть изменен в сторону ухудшения, пишет meduza.io.

Банк России объявил о санации банка «Открытие» в августе 2017 года. Финансовую организацию начали оздоравливать по новой схеме, через Фонд консолидации банковского сектора. В результате ЦБ станет собственником не менее 75% «Открытия».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров