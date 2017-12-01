20:30 01 декабря 2017 2

Не все у актрисы получается с первого раза Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Актриса Мария Кожевникова опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram пост в поддержку российских спортсменов. Но уже через несколько минут предпочла удалить свежую запись — по всей видимости, из-за грубой ошибки.

Девушка позировала на снимке с белым листом в руках, на котором с помощью компьютера внесла надпись: #NoRissiaNoGames, написав название собственной страны с ошибкой. Через десять минут актриса опубликовала новую запись, на которой слово Russia было написано без ошибок. Рядом с публикацией Кожевникова выставила большой текст, в котором заявляет о желании поддержать спортсменов, лишившихся олимпийских медалей, пишет издание «Дни.ру».

«Это репетиция грандиозного действа по пересмотру итогов Второй мировой, лишения России статуса победителя и всех полагающихся этому статусу привилегий на мировой арене», — подчеркнула Кожевникова.