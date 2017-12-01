{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
01 декабря 2017
Главные новости Москвы
20:30  01 декабря 2017 2

Звезда «Универа» сделала ошибку в названии страны, поддерживая российских спортсменов. ФОТО

Мария Кожевникова. Интервью. Екатери, кожевникова мария
Не все у актрисы получается с первого разаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Актриса Мария Кожевникова опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram пост в поддержку российских спортсменов. Но уже через несколько минут предпочла удалить свежую запись — по всей видимости, из-за грубой ошибки.

Девушка позировала на снимке с белым листом в руках, на котором с помощью компьютера внесла надпись: #NoRissiaNoGames, написав название собственной страны с ошибкой. Через десять минут актриса опубликовала новую запись, на которой слово Russia было написано без ошибок. Рядом с публикацией Кожевникова выставила большой текст, в котором заявляет о желании поддержать спортсменов, лишившихся олимпийских медалей, пишет издание «Дни.ру».

«Это репетиция грандиозного действа по пересмотру итогов Второй мировой, лишения России статуса победителя и всех полагающихся этому статусу привилегий на мировой арене», — подчеркнула Кожевникова.

Два поста актрисы с разницей в 10 минут
Фото: коллаж из записей от редакции «Дни.ру»

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров