Мировой турнир по болотному футболу может пройти в Ленинградской области во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщил президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов.
«Мы планируем провести чемпионат мира по болотному футболу. Есть такой очень популярный в Финляндии формат, в котором участвуют до 500 команд со всей Скандинавии», — приводит слова Латылова ТАСС.
Турниры по болотному футболу проводятся на площадках с заболоченной почвой. Традиционно чемпионат мира проводят в финской деревне Хюрюнсалми. Российская команда семь раз становилась победителем профессиональной лиги чемпионата мира по болотному футболу.
Напомним, матчи чемпионата мира по большому футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.