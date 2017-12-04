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04 декабря 2017
Главные новости Москвы
12:31  04 декабря 2017 0

Мировое первенство по болотному футболу может пройти в России во время ЧМ-2018

Клипарт. Ноябрь. Магнитогорск, мяч, футбол, бутсы, спорт, футбольный мяч
Российская команда семь раз становилась победителем ЧМ по болотному футболуФото: Илья Московец © URA.RU

Мировой турнир по болотному футболу может пройти в Ленинградской области во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщил президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов.

«Мы планируем провести чемпионат мира по болотному футболу. Есть такой очень популярный в Финляндии формат, в котором участвуют до 500 команд со всей Скандинавии», — приводит слова Латылова ТАСС.

Турниры по болотному футболу проводятся на площадках с заболоченной почвой. Традиционно чемпионат мира проводят в финской деревне Хюрюнсалми. Российская команда семь раз становилась победителем профессиональной лиги чемпионата мира по болотному футболу.

Напомним, матчи чемпионата мира по большому футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Дарья Рукачёва
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