22:44 04 декабря 2017 0

Причина аварии — повреждение кабельной линии Фото: depositphotos.com

В первый день зимы жители дома в Сургуте по адресу: ул. Крылова, 49, оказались в сложной ситуации. В результате выхода из строя кабельной линии напряжением 10 кВ, дом оказался полностью обесточенным, а жители остались без тепла и горячего водоснабжения. Энергетики ООО «СГЭС» восстановили подачу электроэнергии в тот же день, передают в пресс-службе организации.

В доме произошла авария, так как там установлен индивидуальный тепловой пункт. Специалисты «Сургутских городских электрических сетей» оперативно восстановили электроснабжение жилого дома, задействовав три бригады оперативно-ремонтного персонала и специальную технику. В течение нескольких часов они произвели монтаж резервного кабеля и восстановили подачу напряжения на обесточенный объект, «запитав» его по временной схеме. «Сегодня электроснабжение в жилой дом подается по временной схеме для обеспечения тела и водоснабжения потребителей. На предприятии установлен режим „повышенной готовности“ до восстановления штатного электроснабжения», — отметил главный инженер ООО «СГЭС» Андрей Григорьев.

Данный жилой дом несколько лет никем не обслуживается, кабельная линия повреждена с прошлого года. Энергетики предупреждали о возможном возникновении ЧП, однако никаких действий не последовало. Зимний период только начался по календарю, а впереди крещенские морозы и максимальные нагрузки на сети. Между тем, в городе подобный объект не один — на особом контроле энергетиков 31 микрорайон Сургута и жилой дом № 38 по ул. Югорская.