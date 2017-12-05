«Ямальский олень» встал на защиту резиденции губернатора «с золотыми комнатами»

Телеграм-канал «Ямальский олень», ведение которого приписывают пресс-секретарю Дмитрия Кобылкина, возобновил свою деятельность. Главная из последних тем — отражение информационной атаки на губернатора ЯНАО.
В посте от 4 декабря «Ямальский олень» опубликовал ссылку на материал РИА «Новости». В нем говорится, что «публикацию о „резиденции“ губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина стоимостью 200 миллионов рублей в его пресс-службе назвали „нездоровой фантазией“».
Новомодное средство коммуникации в виде собственного анонимного телеграм-канала правительство ЯНАО завело 1 сентября 2017 года. Авторство канала наблюдателями приписывается Наталье Хлопуновой, пресс-секретарю губернатора ЯНАО. В сентябре канал активно репостил новости окружных и федеральных СМИ о достижениях Ямала.
В октябре активность канала затухла. Вспомнили о нем только после скандала с «золотым унитазом». Публикации с перепостами других анонимных каналов и официальных СМИ, опровергающих компрометирующую информацию, появились в ноябре, после после новых атак, направленных на губернатора Ямала.