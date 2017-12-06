Съемки «Сердца Пармы» Алексея Иванова в Прикамье перенесли на год

13:47 06 декабря 2017 0

Алексей Иванов еще не закончил работу над сценарием Фото: Анна Майорова © URA.RU

Съемки фильма «Сердце Пармы» по роману Алексея Иванова стартуют не раньше 2019 года. О местах, где будет идти работа над экранизацией, говорить пока рано, рассказал «URA.RU» продюсер писателя Юлия Зайцева.

Ранее появилась информация, что съемки картины будут проходить в Губахе — об этом рассказали чиновники местной администрации. По их словам, декорации начнут монтировать уже в марте 2018 года. Зайцева пояснила «URA.RU», что в мэрии города поторопились. «Скорее всего, какие-то декорации действительно будут установлены в Губахе, но пока еще не закончена работа над сценарием, поэтому я не могу точно назвать места, где пройдут съемки фильма. Но начнутся они не ранее зимы 2019 года», — пояснила собеседница.

«Сердце Пармы» — исторический роман Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой в XV веке. Экранизировать книгу будет режиссер Сергей Бодров. Ранее было заявлено, что съемки стартуют весной 2018 года и они пройдут в Губахе.