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05 декабря 2017
11:15  05 декабря 2017 0

Сергей Бодров экранизирует в Пермском крае роман Алексея Иванова

Встреча с писателем Алексеем Ивановым в Ельцин Центре. Екатеринбург, иванов алексей
В Прикамье уже сняли фильм по книге «Географ глобус пропил»Фото: Анна Майорова © URA.RU

Весной 2018 года в Пермском крае стартуют съемки фильма по роману писателя Алексея Иванова «Сердце Пармы» о покорении Москвой Перми Великой. Съемки пройдут в Губахе, режиссерское кресло продюсеры доверили режиссеру Сергею-Бодрову-старшему. Ранее он дважды был номинирован на самую престижную кинематографическую премию «Оскар» за фильмы «Кавказский пленник» и «Монгол».

Решение о выборе места для съемок одобрил лично губернатор Пермского края Максим Решетников. Пока точно неизвестно, какое название получит фильм, в качестве рабочих версий рассматриваются «Сердце Пармы» (по названию романа) и «Зов Пармы», пишет портал 59.ru.

Бюджет кинокартины составит 420 млн рублей, его создатели надеются окупить за счет проката в российских кинотеатрах. Картина должна выйти в свет в декабре 2020 года.

Лев Истомин
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