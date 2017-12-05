11:15 05 декабря 2017 0

В Прикамье уже сняли фильм по книге «Географ глобус пропил» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Весной 2018 года в Пермском крае стартуют съемки фильма по роману писателя Алексея Иванова «Сердце Пармы» о покорении Москвой Перми Великой. Съемки пройдут в Губахе, режиссерское кресло продюсеры доверили режиссеру Сергею-Бодрову-старшему. Ранее он дважды был номинирован на самую престижную кинематографическую премию «Оскар» за фильмы «Кавказский пленник» и «Монгол».

Решение о выборе места для съемок одобрил лично губернатор Пермского края Максим Решетников. Пока точно неизвестно, какое название получит фильм, в качестве рабочих версий рассматриваются «Сердце Пармы» (по названию романа) и «Зов Пармы», пишет портал 59.ru.

Бюджет кинокартины составит 420 млн рублей, его создатели надеются окупить за счет проката в российских кинотеатрах. Картина должна выйти в свет в декабре 2020 года.