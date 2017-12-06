Власти Зауралья расскажут публике, на что потратят миллиарды в 2018 году

Публичные слушания по проектам бюджетов Курганской области и города Кургана на 2018 год и плановый период до 2020 года пройдут в один день, 7 декабря. Участники мероприятий согласно регламенту смогут задать вопросы и внести предложения.
Первым рассмотрят финансовый документ областного центра — слушания начнутся в 10 часов в малом зале Курганской облдумы. Часом позже к презентации проекта городского бюджета приступят в администрации Кургана.
Ранее депутаты облдумы приняли основные параметры казны Курганской области на 2018 год. Общий объем доходов планируется в сумме 36 млрд 829 млн 483,6 тыс. рублей, расходов — 39 млрд 444 млн 896,2 тыс. рублей, дефицит 2 млрд 615 млн 412,6 тыс. рублей. При этом объем государственного долга региона на 2018 год утвержден в сумме 20,5 млрд рублей. Основные материалы заседания доступны на сайте облдумы.
Доходы бюджета Кургана запланированы в сумме 5 млрд 906 млн 216 тыс. рублей, расходы — 6 млрд 241 млн 216 тыс. рублей, дефицит — 335 тыс. рублей. Покрыть дефицит планируется за счет привлечения кредита от кредитных организаций.