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07 декабря 2017
06 декабря 2017
05 декабря 2017
10:43  07 декабря 2017 1

В Сабетте предотвратили распространение опасной инфекции. ФОТО

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Условного больного с атипичной пневмонией благополучно доставили в изоляторФото: depositphotos.com © URA.RU

В международном аэропорту Сабетта прошли учения по выявлению больного с опасным заболеванием. Специалисты обнаружили на борту самолета якобы больного с тяжелым острым респираторным заболеванием, больше известным как атипичная пневмония.

В ходе учений были отработаны действия экипажа воздушного судна, служб аэропорта, специалистов медицинской службы округа, управления Роспотребнадзора по Ямалу, направленные на локализацию очага и предотвращение дальнейшего распространения ООИ. Санврачи отработали весь процесс изоляции больного и доставки его в медучреждение для лечения, сообщили в пресс-службе ямальского Роспотребнадзора.

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Фото пресс-службы управления РПН по ЯНАО

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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