В Сабетте предотвратили распространение опасной инфекции. ФОТО

Условного больного с атипичной пневмонией благополучно доставили в изолятор
В международном аэропорту Сабетта прошли учения по выявлению больного с опасным заболеванием. Специалисты обнаружили на борту самолета якобы больного с тяжелым острым респираторным заболеванием, больше известным как атипичная пневмония.
В ходе учений были отработаны действия экипажа воздушного судна, служб аэропорта, специалистов медицинской службы округа, управления Роспотребнадзора по Ямалу, направленные на локализацию очага и предотвращение дальнейшего распространения ООИ. Санврачи отработали весь процесс изоляции больного и доставки его в медучреждение для лечения, сообщили в пресс-службе ямальского Роспотребнадзора.
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