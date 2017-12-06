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06 декабря 2017
20:27  06 декабря 2017 0

Генпрокуратура Украины обвинила Саакашвили в вооруженном захвате

Евромайдан. Киев (Украина), саакашвили михаил
Экс-президент Грузии с соратниками ворвался в гостиницу «Киев»Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Генпрокуратура Украины обвинила Михаила Саакашвили в захвате помещений одного из комитетов Верховной Рады, расположенного в гостинице «Киев». Произошло это в тот момент, когда силовики пытались задержать бывшего президента Грузии.

«Сегодня полиция абсолютно законно пришла, чтобы его задержать и доставить к следователю. Но он и группа боевиков захватили комитет ВР, который находится на территории отеля „Киев“», — рассказал журналистам генпрокурор Украины Юрий Луценко об итогах второй попытки задержания Михаила Саакашвили. Как сообщает телеканал RT, во время инцидента бывший грузинский президент и его сторонники выломали двери в помещении комитета и выгнали оттуда сотрудника управления госохраны. По данному факту уже зарегистрировали уголовное производство.

Первая попытка задержания Саакашвили провалилась в ночь на 6 декабря. Ради ареста сотрудники полиции пошли на штурм палаточного лагеря, но в итоге перепутали палатки и не смогли найти подозреваемого. По заявлениям генпрокуратуры, против Саакашвили выдвинуто обвинение в нарушении трех статей уголовного кодекса Украины. В настоящее время его просят добровольно прийти на допрос, «если он действительно хоть немного любит Украину, о чем постоянно говорит».

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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