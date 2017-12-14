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14 декабря 2017
13 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
14:46  14 декабря 2017 2

Свердловские власти подают в суд на Явлинского из-за заявлений о развале медицины

Пресс-конференция Григория Явлинского. Екатеринбург, явлинский григорий
Свердловские власти считают, что Явлинский дезинформировал журналистовФото: Анна Майорова © URA.RU

В юридическую службу администрации губернатора Свердловской области передана аудиозапись прошедшей 12 декабря пресс-конференции лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского.

Как сообщили «URA.RU» в департаменте информационной политики региона, в ходе общения с журналистами политик обнародовал не соответствующую действительности информацию. Юристы должны оценить перспективы судебного принуждения федерального политика к ее публичному опровержению.

Как ранее сообщало агентство, Явлинский, в частности, сообщил о почти двукратном сокращении финансирования в 2017 году свердловской медицины — с 39,8 миллиарда рублей до 20,4 миллиарда рублей, сокращении на 14% числа больниц, на 5 тысяч единиц — числа больничных коек.

В пресс-службе регионального минздрава уже опровергли приведенные федеральным политиком цифры. По данным представителей ведомства, в действительности в 2017 году в областном бюджете заложены на финансирование здравоохранения 61,8 миллиарда рублей, что на 3,4 миллиарда (или на 5,7%) больше, чем в 2016 году. В 2018 году финансирование сферы вырастет еще на 16%.

Пресс-секретарь партии «Яблоко» Игорь Яковлев, в свою очередь, пояснил «URA.RU», что в своем выступлении Григорий Явлинский использовал цифры официальной статистики: «Мы уверены в этих цифрах. Мы готовы к судебному процессу. И нам есть что ответить».

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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