В юридическую службу администрации губернатора Свердловской области передана аудиозапись прошедшей 12 декабря пресс-конференции лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского.
Как сообщили «URA.RU» в департаменте информационной политики региона, в ходе общения с журналистами политик обнародовал не соответствующую действительности информацию. Юристы должны оценить перспективы судебного принуждения федерального политика к ее публичному опровержению.
Как ранее сообщало агентство, Явлинский, в частности, сообщил о почти двукратном сокращении финансирования в 2017 году свердловской медицины — с 39,8 миллиарда рублей до 20,4 миллиарда рублей, сокращении на 14% числа больниц, на 5 тысяч единиц — числа больничных коек.
В пресс-службе регионального минздрава уже опровергли приведенные федеральным политиком цифры. По данным представителей ведомства, в действительности в 2017 году в областном бюджете заложены на финансирование здравоохранения 61,8 миллиарда рублей, что на 3,4 миллиарда (или на 5,7%) больше, чем в 2016 году. В 2018 году финансирование сферы вырастет еще на 16%.
Пресс-секретарь партии «Яблоко» Игорь Яковлев, в свою очередь, пояснил «URA.RU», что в своем выступлении Григорий Явлинский использовал цифры официальной статистики: «Мы уверены в этих цифрах. Мы готовы к судебному процессу. И нам есть что ответить».