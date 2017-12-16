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16 декабря 2017
15 декабря 2017
Главные новости Москвы
02:12  16 декабря 2017 0

Тиллерсон заявил о готовности США начать войну против КНДР

Рекс Тиллерсон, тиллерсон рекс
Госсекретарь вновь призвал Пхеньян к переговорамФото: wikimedia.org

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Пентагон готов к военному конфликту с Северной Кореей, «если что-то пойдет не так». На заседании Совбеза ООН американский дипломат вновь призвал власти КНДР сесть за стол переговоров.

«Наш президент ясно сказал, что с военной точки зрения мы будем готовы, если что-то пойдёт не так. При этом наши каналы связи остаются открытыми, Северная Корея знает, что они открыты, они знают, где эта дверь и как войти в неё, когда они захотят поговорить» — цитирует Тиллерсона телеканал RT.

Ранее глава Госдепартамента США допустил возможность «морской блокады» Северной Кореи. В Пхеньяне заявили, что решение американских властей будет воспринято как фактическое объявление войны. 14 декабря в Пхеньян прибыли представители Министерства обороны России. Стороны обсудили межправительственное соглашение о предотвращении опасной военной деятельности. Одной из задач российской делегации стала попытка убедить власти КНДР сесть за стол переговоров с США.

Сергей Макеев
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