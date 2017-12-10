КНДР назвала новый повод для начала войны с США

Пхеньян официально заявил, что если США решатся на морскую блокаду Северной Кореи, тот этот шаг будет расценен как «объявление войны». Американцы пока не спешат отказываться от своих планов.
«Мы будем рассматривать морскую блокаду Соединенных Штатов и их последователей как акт насилия против священного суверенитета и достоинства Республики Корея и как еще одно публичное объявление войны», — цитирует РБК газету правящей в КНДР Трудовой партии.
Публикация появилась после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон в одном из своих выступлений упомянул о «праве на запрет на перевозку грузов по морю» в направлении КНДР. Сделано это было в ответ на заявление Северной Кореи об очередных успешных ракетных испытаниях, проведенных 28 ноября.
Северная Корея с периодичностью раз в месяц обвиняет США в развязывании войны. За эту неделю это уже второе заявление на данную тему — до того военные КНДР посчитали актом враждебных действий проводимые американцами совместно с Южной Кореей учения.