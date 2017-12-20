Телепрограмма «Орел и решка» анонсировала новый сезон, который будет сниматься в России. В голосовании на сайте телеканала «Пятница» лидирует Сургут.
Как сообщается в анонсе, города-участники телешоу определятся по итогам голосования. Пока что лидирует Сургут с заметным отрывом (718 голосов). На втором месте Южно-Сахалинск, за который отдали 141 голос. В голосовании участвуют города с населением от 100 тысяч человек. За один город можно голосовать один раз.
Напомним, по правилам программы «Орел и решка», двое ведущих решают, кто проживет в городе два дня на 100 долларов, а кто сможет тратить неограниченные средства, которые хранятся на «золотой» банковской карте. Судьбу денег решает монетка, которую ведущие подбрасывают в самом начале выпуска телешоу. В эфир вышло уже 15 сезонов передачи, но впервые она будет сниматься в России.