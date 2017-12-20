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10:41  20 декабря 2017 0

«Орел и решка» снимет новый сезон в России. Ведущим придется побывать в ХМАО

Коттеджный поселок
Увидеть Сургут — и выжитьФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Телепрограмма «Орел и решка» анонсировала новый сезон, который будет сниматься в России. В голосовании на сайте телеканала «Пятница» лидирует Сургут.

Как сообщается в анонсе, города-участники телешоу определятся по итогам голосования. Пока что лидирует Сургут с заметным отрывом (718 голосов). На втором месте Южно-Сахалинск, за который отдали 141 голос. В голосовании участвуют города с населением от 100 тысяч человек. За один город можно голосовать один раз.

Напомним, по правилам программы «Орел и решка», двое ведущих решают, кто проживет в городе два дня на 100 долларов, а кто сможет тратить неограниченные средства, которые хранятся на «золотой» банковской карте. Судьбу денег решает монетка, которую ведущие подбрасывают в самом начале выпуска телешоу. В эфир вышло уже 15 сезонов передачи, но впервые она будет сниматься в России.

Антон Степыгин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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