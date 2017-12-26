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09:38  26 декабря 2017 0

Комаровой показали, чем кормят югорских цыплят. ФОТО

Посещение губернатором ХМАО Натальи Комаровой птицефабрики
Комбикормом с мини-завода в Сургутском районе будут кормить птиц по всему ХМАОФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова посетила птицефабрику «Белоярочка» (поселок Белый Яр) во время визита в Сургут и Сургутский район. Глава региона представили новый уникальный для ХМАО мини-завод, сообщили «URA.RU» в пресс-службе администрации района.

Птицефабрика в Сургутском районе производит почти 20% от общего объема яиц и мяса в ХМАО. Предприятие использует современное оборудование, а главе Югры показали новый мини-завод по производству комбикормов. Его мощности позволяют производить до 4 тысяч тонн смеси ежемесячно, и это намного больше, чем требуется самой птицефабрике. Компания готова поставить комбикорм для других сельскохозяйственных предприятий региона. Губернатор Наталья Комарова лично проинспектировала и оценила возможности «Белоярочки».

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Птицефабрика производит 9 миллионов яиц в год Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В руководстве предприятия отметили, что к ним уже обратились из других компаний региона после участия в окружной выставке «Товары земли югорской». Напомним, Наталья Комарова посетила Сургут и Сургутский район. В крупнейшем городе ХМАО губернатор принял участие в общественной приемке олимпийского бассейна — первого в Сургуте.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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