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29 декабря 2017
28 декабря 2017
17:28  28 декабря 2017 4

Мизулина просит Генпрокуратуру разобраться в гибели трехлетнего мальчика из Прикамья, который умер от перелома руки

Пресс-конференция в ТАСС с участием Елены Мизулиной. Москва, мизулина елена
Мизулина считает смерть ребенка вопиющим случаемФото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Елена Мизулина намерена обратиться к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проконтролировать дело о гибели трехлетнего ребенка в Добрянке Пермского края, которого изъяли из семьи. В семейно-воспитательной группе мальчик упал и сломал руку, а через некоторое время скончался от сепсиса.

Мизулина назвала смерть малыша вопиющим случаем. Она также отметила, что падение ребенка в воспитательной группе и его диагноз кажутся странными. «Считаю, что необходимо выяснить все обстоятельства произошедшего, проверить законность изъятия детей из семьи и законность действий сотрудников опеки. Я обращусь к генеральному прокурору с просьбой взять на особый контроль расследование этого дела», — написал депутат в своем аккаунте в Twitter.

Фото: Елена Мизулина, Twitter

Фото: Елена Мизулина, Twitter

По информации издания «Аргументы и Факты Пермь», мальчик был изъят из семьи вместе с братом и сестрой три месяца назад и отправлен в семейно-воспитательную группу. Со слов папы-воспитателя, 2 декабря ребенок случайно упал, когда дома играл с другими ребятами, а на следующий день пожаловался на боль в руке. В местном травмпункте ему наложили гипс. К повторной явке у мальчика поднялась температура, но врачи сослались на простуду. В ночь на 11 декабря мальчик стал задыхаться.

Позже медики объяснили, что рядом с местом перелома началось воспаление кости, затем инфекция быстро распространилась по всему телу, начался абсцесс, который перешел на легкие — перенести тяжелейшую пневмонию малыш не смог. По данному факту уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова призвала проанализировать работу органов опеки.

Ксения Томашова
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