16 сентября 2025

ХМАО вошел в топ-5 регионов по развитию цифровых технологий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Регионы оценивали по качеству госуслуг, развитию инфраструктуры, удобству для пользователей и уровню технологий
Регионы оценивали по качеству госуслуг, развитию инфраструктуры, удобству для пользователей и уровню технологий Фото:

ХМАО занял почетное место в топ-5 регионов России по уровню развития цифровой экосистемы. Лидером рейтинга стала Москва, за ней следуют Татарстан, Санкт-Петербург и Тульская область. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Москва стала безусловным лидером рейтинга цифровой экосистемы регионов России... В топ-5 рейтинга также вошли Татарстан, Санкт-Петербург, Тульская область и Ханты-Мансийский автономный округ», — сообщается на сайте издания. Эксперты оценили регионы по качеству госуслуг, развитию инфраструктуры и технологичности.

Особый акцент в исследовании сделан на наличие собственных цифровых платформ у лидеров рейтинга. ХМАО, как и другие передовые регионы, имеет развитый региональный портал госуслуг.

В число регионов с самым низким уровнем развития цифровой экосистемы вошли Тува, Карачаево-Черкесия и Чукотка. Также аутсайдерами стали Республика Алтай и Ингушетия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ХМАО занял почетное место в топ-5 регионов России по уровню развития цифровой экосистемы. Лидером рейтинга стала Москва, за ней следуют Татарстан, Санкт-Петербург и Тульская область. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Москва стала безусловным лидером рейтинга цифровой экосистемы регионов России... В топ-5 рейтинга также вошли Татарстан, Санкт-Петербург, Тульская область и Ханты-Мансийский автономный округ», — сообщается на сайте издания. Эксперты оценили регионы по качеству госуслуг, развитию инфраструктуры и технологичности. Особый акцент в исследовании сделан на наличие собственных цифровых платформ у лидеров рейтинга. ХМАО, как и другие передовые регионы, имеет развитый региональный портал госуслуг. В число регионов с самым низким уровнем развития цифровой экосистемы вошли Тува, Карачаево-Черкесия и Чукотка. Также аутсайдерами стали Республика Алтай и Ингушетия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...