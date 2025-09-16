ХМАО занял почетное место в топ-5 регионов России по уровню развития цифровой экосистемы. Лидером рейтинга стала Москва, за ней следуют Татарстан, Санкт-Петербург и Тульская область. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
«Москва стала безусловным лидером рейтинга цифровой экосистемы регионов России... В топ-5 рейтинга также вошли Татарстан, Санкт-Петербург, Тульская область и Ханты-Мансийский автономный округ», — сообщается на сайте издания. Эксперты оценили регионы по качеству госуслуг, развитию инфраструктуры и технологичности.
Особый акцент в исследовании сделан на наличие собственных цифровых платформ у лидеров рейтинга. ХМАО, как и другие передовые регионы, имеет развитый региональный портал госуслуг.
В число регионов с самым низким уровнем развития цифровой экосистемы вошли Тува, Карачаево-Черкесия и Чукотка. Также аутсайдерами стали Республика Алтай и Ингушетия.
