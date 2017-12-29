США эвакуировали лидеров ИГИЛ из Дейр-эз-Зор

США эвакуировали лидеров ИГИЛ* из провинции Дейр-эз-Зор. Об этом заявило сирийское государственное агентство SANA.
По информации издания, боевиков перевезли в провинцию Хасаке на северо-востоке страны. Американские вертолеты поднялись в воздух в районе Дейр-эз-Зор и пролетели над лагерем беженцев Эс-Сад. Приземлились они в районе плотины Эль-Басель к югу от Хасаке.
В начале декабря президент России Владимир Путин во время посещения базы Хмеймим приказал завершить активную военную фазу в Сирии. Войска отправились в «места постоянной дислокации». Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США — главное разочарование 2017 года, напоминает «Федеральное агентство новостей».
ИГИЛ — «Исламское государство», террористическая организация, запрещенная в России и других странах.