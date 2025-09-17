Стало известно, как футболист Мудрик попался на мельдонии

BBC: мельдоний мог попасть в организм футболиста Мудрика в сборной Украины
В декабре футболист сборной Украины Михаил Мудрик был временно отстранен из-за нарушения антидопинговых правил
Запрещенный мельдоний мог попасть в организм полузащитника «Челси» Михаила Мудрика во время пребывания в расположении сборной Украины, что стало причиной его временного отстранения в декабре 2024 года, сообщает BBC. Дело продолжается, а футболист отрицает умышленное нарушение.

«Как стало известно Би-би-си, Мудрик, находясь в составе сборной Украины, контактировал с сердечно-сосудистым препаратом мельдонием, который может повышать дыхательную способность и выносливость», — говорится в статье. Мудрик провалил допинг-тест в октябре 2024 года после матча за сборную в Лиге наций, после чего был отстранен.

В украинском шоу «ТаТоТаке» подтвердили наличие мельдония в пробе. Футболист заявил, что «никогда сознательно не употреблял запрещенные вещества и не нарушал никаких правил», пройдя проверку на детекторе лжи. УАФ отвергла причастность своих сотрудников, подчеркнув, что сотрудничает с адвокатами Мудрика, но не может комментировать из-за конфиденциальности. 

