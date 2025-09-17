Стало известно, как футболист Мудрик попался на мельдонии

Запрещенный мельдоний мог попасть в организм полузащитника «Челси» Михаила Мудрика во время пребывания в расположении сборной Украины, что стало причиной его временного отстранения в декабре 2024 года, сообщает BBC. Дело продолжается, а футболист отрицает умышленное нарушение.
«Как стало известно Би-би-си, Мудрик, находясь в составе сборной Украины, контактировал с сердечно-сосудистым препаратом мельдонием, который может повышать дыхательную способность и выносливость», — говорится в статье. Мудрик провалил допинг-тест в октябре 2024 года после матча за сборную в Лиге наций, после чего был отстранен.
В украинском шоу «ТаТоТаке» подтвердили наличие мельдония в пробе. Футболист заявил, что «никогда сознательно не употреблял запрещенные вещества и не нарушал никаких правил», пройдя проверку на детекторе лжи. УАФ отвергла причастность своих сотрудников, подчеркнув, что сотрудничает с адвокатами Мудрика, но не может комментировать из-за конфиденциальности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.