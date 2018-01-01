Российские звезды соревнуются, у кого елка круче. ФОТО

Звезды российской эстрады активно размещают в соцсетях фотографии на фоне новогодних елок. Вызов Киркорову и Баскову бросила Виктория Лопырева.
«Мисс Россия 2013» и бывшая девушка футболиста Смолова Виктория Лопырева выложила свое фото на фоне «зеленой красавицы». Многие подписчики сочли ее фото безвкусным и обвинили в злоупотреблении фотошопом: «Видимо у Лопыревой денег нет на хорошего дизайнера и фотографа. В жизни без пластики и макияжа никуда, фото все вышли из-под конвейера графических редакторов — очень символично!». Другие сравнивают Лопыреву на фото с куклой и с Бритни Спирс. Кто-то восхищается: «Ты самая сверкающая блондинка из всех блондинок на свете!», «Идеальная снегурочка».
Лопырева приняла эстафету фото с елкой от Андрея Малахова и передала ее Николаю Баскову, Филиппу Киркорову и Нюше. Но они пока фотографии не разместили. Зато свои фото выложили в Instagram певец Алексей Воробьев вместе со своей собакой, продюсер Максим Фадеев с семьей.
Напомним, ранее Виктория Лопырева и Николай Басков заявили о своей свадьбе. Но за неделю до бракосочетания сообщили, что переносят свою свадьбу на неопределенное время.