В Минцифры ответили на новости о ставках по IT-ипотеке в 15%

В Минцифры РФ опровергли слухи о повышении ставок по IT-ипотеке до 15%. Там отметили, что льготная ставка может измениться только в случае нарушения условий договора заемщиком.
«В сети распространилась информация о повышении ставок по IT-ипотеке. Это не так. Льготная ставка может быть пересмотрена только при нарушении условий договора самим заёмщиком», — говорится в сообщении пресс-службы Минцифры.
Там добавили, что распространенная информация о повышении ставок является ложной. По словам представителей Минцифры, тарифы по ипотечным программам для IT-специалистов остаются на уровне 6%, и никаких изменений не планируется. Условия льготной ставки прописаны в договоре и остаются неизменными на протяжении всего срока.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.