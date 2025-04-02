В Минцифры ответили на новости о ставках по IT-ипотеке в 15%

Минцифры опровергло информацию о повышении ставок по IT-ипотеке
© Служба новостей «URA.RU»
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Тарифы по ипотеке для IT-специалистов остаются на уровне 6%, заявили в Минцифры РФ
Тарифы по ипотеке для IT-специалистов остаются на уровне 6%, заявили в Минцифры РФ Фото:

В Минцифры РФ опровергли слухи о повышении ставок по IT-ипотеке до 15%. Там отметили, что льготная ставка может измениться только в случае нарушения условий договора заемщиком.

«В сети распространилась информация о повышении ставок по IT-ипотеке. Это не так. Льготная ставка может быть пересмотрена только при нарушении условий договора самим заёмщиком», — говорится в сообщении пресс-службы Минцифры.

Там добавили, что распространенная информация о повышении ставок является ложной. По словам представителей Минцифры, тарифы по ипотечным программам для IT-специалистов остаются на уровне 6%, и никаких изменений не планируется. Условия льготной ставки прописаны в договоре и остаются неизменными на протяжении всего срока.

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В Минцифры РФ опровергли слухи о повышении ставок по IT-ипотеке до 15%. Там отметили, что льготная ставка может измениться только в случае нарушения условий договора заемщиком. «В сети распространилась информация о повышении ставок по IT-ипотеке. Это не так. Льготная ставка может быть пересмотрена только при нарушении условий договора самим заёмщиком», — говорится в сообщении пресс-службы Минцифры. Там добавили, что распространенная информация о повышении ставок является ложной. По словам представителей Минцифры, тарифы по ипотечным программам для IT-специалистов остаются на уровне 6%, и никаких изменений не планируется. Условия льготной ставки прописаны в договоре и остаются неизменными на протяжении всего срока.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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