Путин поручил ввести особый порядок призыва для выпускников колледжей

Президент России Владимир Путин поручил разработать особый порядок призыва на срочную службу для выпускников колледжей. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Предусмотреть особый порядок призыва на срочную службу для выпускников колледжей», — говорится в тексте поручения. Это решение принято на заседании Совета по науке и образованию с целью обеспечить выпускникам возможность служить, сохраняя и развивая их профессиональные навыки, а также поддерживая связь с работодателями.
Правительству России, совместно с Минобороны и движением «Народный фронт „За Россию“», необходимо подготовить предложения по этому вопросу и внести изменения в законодательство до 1 июля 2026 года. В текущий момент в стране проходит весенний призыв, который продлится до 15 июля.
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